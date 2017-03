NEW YORK - Seorang perempuan asal Amerika Serikat (AS) terlibat sebuah kecelakaan tunggal dengan menabrak sebuah toko di pom bensin di Kota New York, AS. Kecelakaan yang mengundang perhatian para pengemudi lain tersebut kemudian diabadikan dengan kamera video oleh beberapa orang.

Perempuan yang terlibat kecelakaan tersebut diketahui tidak mengalami luka apa pun. Ia yang kemudian sadar dirinya menjadi obyek perhatian dan direkam merasa tak terima hingga akhirnya mengamuk pada orang-orang yang merekamnya.

Perempuan yang tidak diketahui namanya itu bahkan mengejar orang-orang yang merekamnya sembari melontarkan kata-kata makian.

Sumber: Daily Mail

Sembari mengejar seorang pria berompi hijau yang merekamnya, perempuan bertubuh cukup tambun tersebut sempat menanyakan mengapa ia harus direkam.

Pria yang dikejarnya itu kemudian menjawab bahwa tindakan yang dilakukan oleh perempuan tersebut sangat berbahaya dan nyaris membunuh orang lain.

"Nyatanya tidak ada yang terbunuh!" respons perempuan tersebut sebagaimana dilansir dari Daily Mail, Jumat (17/3/2017).

Mendengar respons si perempuan, si pria justru balik mengancam akan menyebarkan video miliknya itu ke media sosial. Sontak perempuan itu pun semakin marah. Menjelang akhir video, si perempuan terlihat mengambil sebuah besi dari toko yang ia tabrak dan hendak mengejar kembali orang-orang yang merekamnya. (rav)