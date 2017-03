JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan barang bukti berupa 80.848,48 gram sabu dan 3.687 butir ekstasi. Barang haram itu berasal dari tiga kasus yang diungkap BNN pada 2017.

"Febuari kemarin dalam waktu sebulan, kita berhasil sita sabu lebih dari 80 kg sabu dengan jumlah ekstasi 3.687 butir. Ini diungkap dari tiga kasus berbeda. Dan hari ini kita musnahkan semua," kata Kepala BNN Komjen Budi Waseso di Kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (16/3/2017).

Kasus pertama diungkap BNN pada Kamis 2 Februari 2017 di depan kantor jasa pengiriman yang berada di kawasan Abdul Rahman Saleh Lorong 3, Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan, Palu, Sulawesi Tengah.

Pengungkapan kasus ini berawal dari pemeriksaan intelijen yang mengindikasikan adanya sebuah paket kiriman berisi narkotika. Paket tersebut kemudian diambil oleh seorang pria berinisial MA (24) di kantor jasa pengiriman. MA kemudian diamankan, sedangkan paket tersebut digeledah oleh petugas dan ditemukan 15 bungkus kaus yang didalamnya terdapat 3 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 851,6 gram.

"Petugas selanjutnya melakukan pengembangan dan mengamankan seorang pria Iainnya berinisial F (31). Dari keduanya, diketahui bahwa mereka diperintahkan oleh seorang pria berinisial AR alias Al, Napi Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur," papar Buwas –sapaan akrabnya.

Kasus kedua di Jalan Raya Ringroad Setia Budi Kelurahan Medan Sunggal, Setiabudi, Medan. Sumatera Utara. Dari kasus ini petugas mengamankan 2 orang tersangka berinisial ABS (28) dan BEP (37), namun ABS terpaksa dilumpuhkan petugas hingga tewas di tempat karena mencoba melarikan diri saat pengejaran. Barang bukti yang diperoleh dari kasus ini adalah berupa 32.004 gram sabu yang diduga berasal dari Malaysia.

Kemudian kasus ketiga diungkap BNN di tiga tempat berbeda di kawasan Medan, Sumatera Utara. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerjasama BNN dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilanjutkan dengan observasi dan pemantauan.

"Dari kasus ini petugas mengamankan MUL (33) dan RIZ (36) dengan barang bukti 39.221,46 gram sabu di kawasan Medan, Binjai, Sumatera Utara, pada Rabu (1 Maret 2017). RIZ terpaksa dilumpuhkan oleh petugas hingga tewas karena berusaha melawan ketika akan diamankan," jelas mantan Kabareskrim itu.

Dari pengembangan yang dilakukan, petugas mengamankan SY (45) dan AM (32) di rumah HAB yang merupakan anggota TNl bersama dengan tersangka ZAK (25) yang merupakan adik kandung dari HAB. Di rumah ini petugas mengamankan barang bukti berupa 12,72 gram sabu, 3.702 butir ekstasi, 454 butir happy five.

Petugas selanjutnya mengamankan HER (31) di rumahnya yang berada di kawasan Johor Permai, Medan, Sumatera Utara, dengan barang bukti 8.929,2 gram sabu yang disembunyikan di dalam mobilnya.

"Berdasarkan pengakuan HER, petugas kemudian mengamankan DED (28), adik HER yang memiliki sabu tersebut. Sehingga jumlah barang bukti yang disita dari kasus ini adalah 48.163,38 gram sabu, 3.702 butir ekstasi, dan 454 butir happy five," tutup Buwas.