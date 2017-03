Ditanya Terkait Hadirnya CR-V Seven Seater, Ini Jawaban Honda

JAKARTA – Honda Thailand dalam waktu dekat berencana menghadirkan all new CR-V diesel seven seater (tujuh penumpang). Jika benar, ini merupakan edisi pertama CR-V seven seater. Saat ini CR-V baru tersedia dengan dua baris bangku saja.

Selain Thailand dan beberapa negara lain, CR-V juga dipasarkan di Indonesia. Namun terkait kehadiran all new CR-V seven seater, Honda masih belum berkomentar banyak karena masih tahap pembahasan.

"Tujuh penumpang nanti deh, tapi yang pasti CR-V baru iya bakal hadir tahun ini. Apakah itu tujuh penumpang atau lima penumpang, sampai saat ini belum final," ujar Jonfis Fandy, marketing and Aftersales service HPM.

Ia mengakui bahwa pasar sport utility vehicle (SUV) tujuh penumpang tengah ramai di Indonesia. Hal itu juga yang menjadi pertimbangan Honda, apakah akan menghadirkan CR-V seven seater atau tidak.

"Ya sekarang permintaan berubah, kami tinggal finalisasi nanti. Melihat dan mempertimbangkan, apakah sekarang ada atau tidak (CR-V seven seater). Terus terang, saya belum bisa jawab," terang Jonfis.

Sementara terkait mesin diesel, ia menegaskan untuk sementara waktu tidak akan memasukkan mobil diesel ke Indonesia meski sudah ada beberapa negara yang memasarkannya.

"Enggak, karena diesel enggak ada benefitnya buat konsumen. Secara harga lebih tinggi, running cost lebih mahal, perpanjang STNK juga lebih mahal. Kalau dulu iya pakai solar subsidi, tapi mobil sekarang enggak bisa," pungkas dia. (san)