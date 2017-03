Ikut Main Film, Motor Matik Honda NM4 Tampil Gahar

NEW YORK - Honda matik premium NM4 kali ini akan tampil dalam film ‘Ghost in the Shell’, sepeda motor dengan bentuk futuristis ini akan tampil dengan desain yang lebih gahar dari versi lamanya.

Mengutip dari Carscoops, model NM4 yang tampil dalam film bergenre action yang menceritakan tentang sebuah misi tentang kasus kejahatan cyber di Jepang. Honda NM4 sendiri akan digunakan sebagai kendaraan yang digunakan oleh tokoh utamanya Scarlett Johansson.

Honda NM4 dalam film yang akan dirilis akhir bulan ini, merupakan model konsep yang telah dikembangkan produsen Honda Jepang. Dari bentuknya, desain NM4 Vultus dirancang lebih futuristik, namun memperlihatkan karakter tunggangan yang lebih modern dari versi lawasnya.

Namun rencananya, Honda akan terlebih dahulu merilis versi konsep motor matik berkapasitas mesin besar ini di ajang Osaka Motorcycle Show yang berlangsung akhir pekan ini.

Sebagai informasi, Honda NM4 merupakan sepeda motor matik premium yang dibekali mesin SOHC paralel 2 silinder berkapasitas 745 cc yang bisa meletupkan tenaga sebesar 40,3 nm pada 6.250 rpm serta torsi sebesar 68 nm. Seluruh tenaga disalurkan menggunakan girboc hydraulic double clutch enam percepatan.