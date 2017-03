JAKARTA - Beberapa pelajar memilih untuk mendalami ilmu sesuai dengan minat dan hobinya. Alhasil, ketimbang memilih jurusan mainstream, seperti teknik, bisnis, kedokteran, dan lain sebagainya, mereka lebih suka masuk pada jurusan perfilman.

Beberapa materi yang akan dipelajari dalam kuliah film, seperti produksi film, editing, lighting, dan sinematografi. Nah, bagi kamu yang masih bingung di mana jurusan film terbaik tersedia, berikut ini daftarnya, dinukil dari USA Today.

University of Southern California

Kampus ini sejak awal telah memiliki reputasi yang baik pada jurusan produksi film dan televisi. Lulusan kampus ini bahkan sudah dipercaya ketika memasuki dunia kerja. Selain keterampilan teknis, University of Southern California juga menawarkan kreativitas mahasiswanya.

Tisch School of the Arts at New York University

Mahasiswa yang mengambil kelas teknik film akan mendapat pelatihan secara profesional. Berbagai lokakarya tersedia bagi mahasiswa, dan diajarkan oleh para pakar yang punya banyak pengalaman. Kurikulum yang diterapkan di kampus ini menyiapkan mahasiswa untuk menjadi sineas handal.

University of California School of Theater, Film, and Television

Pembelajaran film di kampus ini sangat dinamis sehingga menjadikan mereka lihai di belakang kamera. Beberapa kelas yang tersedia, seperti sinematografi, editing, media digital, dan animasi. Lulusan biasanya akan mendapat gaji awal USD43 ribu.

University of California-Berkeley

Kampus ini punya sejarah panjang menciptakan lulusan yang sukses di industri perfilman. University of California-Berkeley menawarkan kurikulum yang membuat mahasiswa menguasai, baik teori, sejarah, dan genre, tanpa mengesampingkan kemampuan inovatif pada teknik pembuatan film. Mahasiswa juga punya peluang besar untuk menggali pengalaman ketika magang di industri.

Rhode Island School of Design

Kampus ini selalu menggunakan teknologi terbaru, terutama pada jurusan film, animasi, dan video. Rhode Island School of Design juga menawarkan kelas-kelas kecil bagi mahasiswanya. Film animasi karya mahasiswa tingkat akhir akan ditayangkan di depan publik pada festival film musim semi.