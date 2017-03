JAKARTA - Perkembangan industri kreatif membuat peminat program studi terkait, seperti jurusan perfilman semakin diminati pelajar. Berbagai kampus pun mulai membuka program studi dan menawarkan berbagai mata kuliah dan praktik yang dibutuhkan.

Beberapa materi yang akan dipelajari dalam kuliah film, seperti produksi film, editing, lighting, dan sinematografi. Nah, bagi kamu yang masih bingung di mana jurusan film terbaik tersedia, berikut ini daftarnya, dinukil dari USA Today.

Loyola Marymount University

Didirikan sejak tahun 1920-am, Loyola Marymount University menjadi kampus top untuk studi perfilman. Di sana, setiap mahasiswa akan diberi pemahaman yang mendalam mengenai dunia perfilman. Selain film, kampus ini juga menyediakan program bagi mereka yang ingin belajar mengenai pertelevisian.

Emerson College

Setiap mahasiswa akan dibekali berbagai skill untuk menunjang kariernya nanti. Beberapa alumni yang sukses dari Emerson College, yakni Jay Leno, Henry Winkler, Norman Lear, dan Doug Herzog. Dua gelar yang ditawarkan kampus ini adalah Bachelor of Arts dan Bachelor of Fine Arts degrees untuk jurusan perfilman.

University of Michigan

Mahasiswa yang berminat kuliah film di University of Michigan bisa memilih College of Literature, Science and the Arts. Kampus ini mengombinasikan studi akademis dan produksi melalui praktik. Begitu sarjana, lulusan bisa memperoleh gaji pertama mencapai USD42 ribu.

University of California-Santa Cruz

Selain menjadi sineas, kampus ini juga melatih mahasiswanya untuk menjadi kritikus film. Mereka berkesempatan untuk menganalisis suatu karya sinema, televisi, dan new media.

Pratt Institute

Film/Video Department di Pratt Institute akan mengajarkan mahasiswa untuk menjadi seorang filmmaker yang sukses. Kampus ini punya akses ke banyak industri perfilman yang dimanfaatkan untuk tempat magang mahasiswa. Kelas teknik dan teknologi semakin mempertajam skill mahasiswa, termasuk bagaimana membuat naskah dan keahlian artistik.