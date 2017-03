VENICE – Orang-orang yang sedang berada di Alun-Alun San Marko di Kota Venice, Italia, mendadak panik akibat ledakan bom asap. Ledakan bom asap Itu diklaim digunakan oleh pencopet untuk mencuri perhiasan para pengunjung di lokasi wisata tersebut.

Tidak hanya satu tapi ada dua ledakan bom asap di alun-alun tersebut. Media ANSA mewartakan, ledakan bom asap pertama terjadi di dekat menara lonceng sedangkan bom asap kedua berasal dari wilayah tengah alun-alun.

The Bell Tower in San Marco Square is filled with smoke as visitors rush out of the doors. The smoke appears to be going upwards #Venice pic.twitter.com/JQWlKRsAm5— Nicole DeMentri (@nicoledementri) March 17, 2017