JAKARTA - Jurusan art dan desain menjadi salah satu jurusan yang banyak digeluti oleh anak muda zaman sekarang. Karena itu, jika kamu berminat untuk mengambil jurusan art dan desain pastikan bahwa kampus yang kamu pilih sesuai dengan keinginan.

Seperti dinukil dari laman Top University, berikut ini daftar kampus dengan jurusan arts dan desain terbaik yang mungkin bisa menjadi referensimu.

Royal College of Arts

Ini merupakan salah satu kampus yang bisa menjadi pilihanmu jika ingin mengambil jurusan arts dan desain. Kampus yang ada di Inggris ini juga masuk dalam jajaran kampus terbaik dunia.

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Mungkin kamu sudah tidak asing lagi mendengar kampus yang satu ini. Pasalnya, salah satu kampus terbaik dunia ini juga menawarkan jurusan arts dan desain terbaik .

Parsons The New School for Design

Didirikan pada 1896, kampus yang terletak di New York ini bisa menjadi pilihan studimu. Terutama jika kamu ingin mengambil jurusan arts dan design.

Rhode Island School of Design (RISD)

Kampus ini terletak di Amerika Serikat ini menjadi salah satu referensi jika kamu ingin mengambil jurusan arts dan design. Salah satu alumnus penting yang pernah mengenyam studi di sini adalah Kara Walker.

Prett Institute

Masih di Amerika Serikat, kampus ini juga bisa menjadi referensi jika kamu ingin mengambil jurusan arts dan design.