JAKARTA - Mungkin kamu tertarik untuk mengambil jurusan arts dan desain. Nah, beberapa kampus dunia ini bisa menjadi pilihanmu. Demikian seperti dinukil dari laman Top University. Apa saja?

University of the Arts London

Jika kamu tertarik untuk mengambil jurusan arts maupun desain, kamu mungkin bisa memilih kampus yang satu ini. Kampus ini sendiri berada di Inggris dan sudah berdiri sejak 1986.

Politecnico di Milano

Kampus yang terletak di Italia ini juga memiliki jurusan arts dan design terbaik yang bisa kamu pilih. Ini merupakan politeknik terbesar yang ada di Italia.

School of the Art Institute of Chicago (SAIC)

Terletak di Amerika Serikat, kampus ini juga bisa menjadi pilihan terbaikmu jika ingin mengambil perkuliahan dengan jurusan art dan desain.

California Intitute of the Arts

Salah satu alumnus terpenting dari kampus ini adalah Tim Burton. Kampus ini juga menawarkan jurusan arts dan desain terbaik. Sehingga bisa menjadi pilihanmu.

Stanford University

Masih di Amerika Serikat, kampus ini juga menawarkan jurusan arts dan desain yang bisa menjadi referensi kamu untuk mengambil jurusan tersebut.