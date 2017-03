Honda Civic Hatchback Belum Juga Meluncur, Ada Apa?

JAKARTA – Tahun lalu bersamaan dengan gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), PT Honda Prospect Motor (HPM) memperkenalkan prototipe Civic hatcback. Rencananya mobil tersebut meluncur tahun ini, namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda kehadirannya.

"Nanti ditunggu saja, karena ada beberapa hal yang mesti kita selesaikan," ujar Jonfis Fandy, marketing and aftersales service director HPM, di Jakarta, belum lama ini.

Sampai sekarang pihaknya belum resmi menjualnya. Tapi untuk pemesanan, jelas dia, sudah ada beberapa konsumen yang melakukan inden di beberapa diler.

"Kami belum jual, waktu itu (GIIAS) kami perkenalkan. Waktu perkenalan Mobilio, konsumen sudah bisa pesan. Tapi kalau Civic hatchback, kami belum buka. Ada beberapa konsumen yang sudah inden. Saya tahu di diler, tapi datanya belum masuk ke kami. Enggak masalah mau inden, kalau barangnya sudah ada akan dihubungi duluan," jelas Jonfis.

Prototipe Honda Civic hatchback diperkenalkan oleh Noriaki Abe, chief operating officer regional operations (Asia and Oceania) Honda Motor Co Ltd. Pesaing kuat dari Mazda3 ini pertama kali diluncurkan pada Geneva Motor Show 2016. Civic hatchback dirancang sebagai Civic paling sporty yang pernah ada. Untuk pasar Indonesia mobil ini akan dibekali mesin bensin 1,5 liter turbo. (san)