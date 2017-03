JAKARTA - End Prostitution, Child Pornography and Trafficking Of Children For Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia dan Institute for Criminal Judtice Reform (ICJR) menyayangkan adanya kasus pedofil yang terjadi di media sosial Facebook terhadap anak-anak.

"Kasus itu selain korbannya anak-anak, pelakunya juga ternyata ada yang anak-anak. Ini kan sudah berubah, biasanya pedofil itu kan orang dewasa pelakunya. Nah sekarang ini kasus kemarin kok ada pelakunya anak-anak," ujar Koordinator Pelayanan Hukum ECPAT Rio Hendra kasus kepada Okezone, Minggu (19/3/2017).

Oleh karena itu Rio berharap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial untuk memberikan pengawsan dan pendampingan terhadap pelaku anak yang menjalani proses hukum dalam kasus penyebaran konten pedofilia.

"Nah ini yang harus kita prihatin kan. Kita malah kok kesannya program-program pemerintah itu kesannya enggak berjalan. Kok semakin kesini semakin terkuak. Saran untuk pemerintah agar korbannya harus dipulihkan,” sambungnya.

Menurutnya yang namanya menjadi korban pornografi akan terasa seumur hidup. Sebab kata Rio apabila anak-anak yang menjadi korban, akan sulit dipulihkan. Oleh karena itu Kemensos diharapkan dapat bisa melakukan serta merehabilitasi korban dan pelaku yang masih dibawah umur.

"Terumata yang anak pelaku ini yang sedang kita dalami. Kenapa si (menjadi pedofil) alasan-alasannya apa lalu anak-anak ini jadi pelaku. Mungkin dulu dia pernah jadi korban lalu jadi pelaku," tutupnya. (sym)