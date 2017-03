JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Uno kembali mendapat dukungan dari relawan yang mengatasnamakan Gardu HT (Hari Tanoe). Relawan Gardu HT mendeklarasikan dukungan untuk Sandiaga, di Jalan Cilincing Baru II, Cilincing, Jakarta Utara, Minggu 19 Maret 2017.

Deklarasi yang digelar di sebuah pos ronda itu tampak sangat sederhana. Namun, ratusan warga menyambut antusias kedatangan calon yang berpasangand dengan Anies Baswedan itu.

"Ya Allah, bapak ganteng sekali sih. Pinter lagi," kata seorang perempuan paruh baya seperti dilansir dari JPNN.com.

Di hadapan ratusan warga, pria yang akrab disapa Sandi itu menyampaikan program unggulan yang diusung pasangan Anies-Sandi, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, dan program wirausaha One Kecamatan One Center for Entreprenuership (OK OCE).

Tak lupa, Sandi kembali mengingatkan warga untuk tidak percaya dengan isu-isu negatif tentang dihapuskannya beberapa program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti PPSU.

"Jangan mau dibohongin, kita tidak akan hapus KJP, kita tidak akan hapus pasukan oranye, justru akan kita tambah manfaatnya, pasukan oranye akan kita tingkatkan kesejahteraannya," tuturnya.

Dirinya juga akan bersikap santun dan mengayomi seluruh warga ibu kota. Hal itu, katanya, sesuai dengan slogan Anies-Sandi, Maju Kotanya, Bahagia Warganya.

"Saya berjanji, saya berikrar tidak akan memaki-maki warga saya sendiri. Karena sebagai pemimpin kita harus mengayomi," tandasnya.