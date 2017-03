LEEDS – Bukan hanya kehidupan masyarakat yang telah berubah karena adanya teknologi. Namun dunia pendidikan pun tidak luput dari dampak adanya kecanggihan teknologi ini. Teknologi digital sekarang ini telah memengaruhi kegiatan belajar mengajar mahasiswa.

Seperti dinukil dari lama Engineering News, University of Leeds dan University of Cape Town (UCT) akan melakukan pengujian terhadap dampak tersebut kepada para staf di kampus, mahasiswa, dan juga pegawainya. Penelitian ini nantinya akan melakukan pengelompokan pada pendidikan tinggi.

Mereka akan melakukan pengelompokan dan meminta kampus yang memiliki tradisi lama dan menawarkan paket yang memberikan dampak dalam pengajaran, konten, serta penugasan yang masih relevan. Di Inggris, sektor ini bergerak maju sebagai hasil dari inisiatif pemerintah. Sementara di Afrika Selatan sedang mencari cara pada level mahasiswa dari sisi latar belakang ekonomi dan sosial yang setara.

Mass Open Onlie Cource (Moocs) menjadi salah satu model pembelajaran yang telah sukses.

“Masih terus mencari bagaimana teknologi digital ini menjadi pengacau dalam pendidikan tinggi. Penelitian ini nantinya akan menggali bagaimana keterlibatan alternatif yang diberikan dan mitra eksternal telah merubah pendidikan tinggi,” ungkap Leeds Digital Learning Director Professor, Neil Morris.

Sementara itu, UCT Centre of Innovation in Learning and Teaching Director Associate professor, Laura Czerniewicz, menambahkan dalam penelitian ini nantinya akan mendapatkan hasil mengenai risiko dan ketertarikan dalam pengelompokan ini yang merupakan pelayanan.

“Hasilnya nanti untuk dibagi dengan pembuat kebijakan dari pendidikan tinggi dan pemerintah untuk menginformasikan mengenai inisiatif dari masa depan di area ini,” tambahnya. (afr)