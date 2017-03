Mobil Kepresidenan Amerika Serikat Juga Pernah Mogok Lho

JAKARTA - Insiden mobil kepesidenan mogok tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan, limusin kepresidenan Amerika Serikat 'Cadillac One' juga pernah mogok. (Baca: Heboh Mobil RI-1 Mogok, Ini Spesifikasi Mercy S600 Guard)

Peristiwa itu terjadi pada Maret 2013 saat limusin berjuluk 'The Beast' itu akan digunakan Presiden Barack Obama selama berkunjung di Israel. Sebelum rombongan tiba di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv, mobil tiba-tiba tidak bisa dilajukan. Untungnya, Obama belum menaikinya.

Menurut laporan, penyebab mogok karena mobil diisi oleh bahan bakar bensin, padahal mesinnya menggunakan diesel. Namun ada juga informasi yang menyebutkan bahwa The Beast kehabisan bahan bakar. Tak ayal mobil yang disebut-sebut sebagai kendaraan paling aman di dunia itu harus dibawa menggunakan truk trailer milik bengkel lokal.

The Beast saat itu akan digunakan Obama ke Yerusalem. Obama sendiri tiba di Bandara Ben Gurion dan melanjutkan perjalanan ke Yerusalem menggunakan helikopter.

Dinas Rahasia pun terpaksa mendatangkan limusin kepresidenan Cadillac One lainnya dari Yordania. Namun insiden ini tidak sampai mengganggu agenda Obama di Israel. Seperti diketahui, Dinas Rahasia memesan 12 unit Cadillac One ke General Motors. Mobil itu disebar di berbagai negara untuk memudahkan presiden saat melakukan kunjungan kerja.

Sebelumnya, pada Mei 2011, The Beast juga sempat mengalami masalah di Dublin, Irlandia. Cadillac One rombongan Presiden Obama menyangkut di ramp saat akan meninggalkan kantor kedutaan AS.

Untungnya, Presiden Barack Obama tidak menaiki mobil tersebut. Namun mobil Obama harus keluar menggunakan pintu lain karena Cadillac One yang menyangkut tidak bisa langsung dipindahkan.

Juru Bicara Dinas Rahasia Robert Novy mengungkapkan, ukuran mobil memang kerap menjadi permasalahan ketika digunakan di negara lain.