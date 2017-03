WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kini tengah berbahagia atas kehadiran anggota baru. Presiden Trump diketahui baru saja mendapatkan cucu laki-laki dari putranya yang bernama Eric. Bayi yang belum diberi nama tersebut merupakan cucu kesembilan Trump.

Sebagaimana dilansir ITV, Selasa (21/3/2017), Trump mengucapkan selamat pada Eric Trump melalui akun Twitter resminya.

Congratulations Eric & Lara. Very proud and happy for the two of you! https://t.co/s0T3cTQc40— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 20, 2017