YOGYAKARTA - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bakal kedatangan tamu istimewa dari Mumbai, India. Ya, tamu istimewa itu Dr. Zakir Abdul Karim Naik. Selain pendiri dan presiden Islamic Research Foundation, Zakir Naik merupakan ulama yang terlibat dalam Dakwah Islam dan Perbandingan Agama.

Zakir bertandang ke kampus UMY pada Senin 3 April 2017 untuk mengisi kuliah umum bertema 'Religion As An Agen of Mercy and Peace'. Tak tanggung-tangung, dia akan mengisi kuliah umum sekira 4,5 jam yang dimulai sekira pukul 08.00 hingga 12.30 WIB.

Kepala Biro Humas dan Protokoler UMY Ratih Herningtyas mengatakan, kapasitas yang dapat mengikuti kuliah umum ini sebanyak 6.000 orang. Selain dari civitas akademika UMY, pihaknya membuka untuk umum melalui pendaftaran online di http://dzn.umy.ac.id mulai hari ini.

"Peserta harus melakui proses pendaftaran karena kamu juga mempertimbangkan aspek keaman dan kenyamanan bersama," kata Ratih dalam keterangan pers di UMY, baru-baru ini.

Meski melakukan pendaftaran, namun panitia tidak memungut biaya alias gratis. Alasan wajib melakukan pendaftaran online dalam website itu supaya pihak kampus mengetahui siapa saja yang hadir dalam mengikuti kuliah umum.

"Kami melarang peserta memakai atribut organisasi atau kelompok. Karena ini merupakan forum akademik dan bukan ajang untuk menunjukkan eksistensi kelompok-kelompok tertentu," tandasnya.

Rektor UMY Gunawan Budiyanto menyampaikan kehadiran Zakir Naik diharapkan membuka paradigma keilmuan dalam Alquran, khususnya bagi civitas UMY. Sebelum menjadi ulama di tahun 1991, Zakir merupakan ilmuwan. Dia seorang dokter medis dengan memperoleh gelar Bachelor of Medicine and Surgery (MBBS) dari Maharashtra, India.

Muhammad Khaeruddin Hamsin, selaku Organizing Committee kedatangan Dr. Zakir Naik ke UMY berharap ada manfaat dari kuliah umum itu. Baik bermanfaat bagi civitas kampus maupun bagi masyarakat secara umum di Yogyakarta.

Kampus UMY selain sebagai media dalam memperdalam ilmu pengetahuan dan agama, juga sebagai institusi yang memiliki fungsi dakwah. Kehadiran Zakir dinilai sangat tepat dalam menularkan ilmu demi kebaikan.