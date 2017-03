66% Pasar LSUV di Indonesia Dikuasai oleh Honda

JAKARTA - Lewat BR-V dan HR-V 1.5L, PT Honda Prospect Motor (HPM) agen pemegang merek mobil Honda di Indonesia berhasil menguasai 66% pangsa pasar di segmen low sport utility vehicles (LSUV) pada dua bulan pertama di 2017.

Pada Januari-Februari 2017, Honda berhasil menjual sebanyak 7.636 unit HR-V 1.5L dengan market share 42%. Sementara itu, BR-V membukukan penjualan sebesar 4.335 unit dan market share 24% di segmen LSUV.

Selain BR-V dan HR-V 1.5L, di segmen yang sama diisi oleh Toyota Rush yang meraih penjualan secara wholesales (pabrik ke diler) pada periode yang sama sebanyak 3.700 unit. Lalu ada juga Daihatsu Terios sebesar 2.058 unit, Suzuki SX4 637 unit, dan Nissan Juke 1 unit.

Sementara itu, produk Honda lainnya yang juga meraih penjualan positif pada dua bulan pertama di 2017 yaitu HR-V 1.8L. Berada di kelas SUV, mobil tersebut berhasil terjual sebesar 1.343 unit dengan market share 14%. CR-V 967 unit dengan market share sebesar 10%.

Dari segmen low multi purpose vehicle (LMPV) ada Mobilio yang turut menyumbangkan penjualan yaitu sebesar 8.703 unit dan market share 19%. Brio RS yang mengisi segmen city car berhasil memimpin dengan penjualan sebesar 1.232 unit dan market share sebesar 49%. Di segmen low cost green car (LCGC) ada Brio Satya yang berhasil terjual sebanyak 5.236 unit dan market share 12%.

Honda Jazz sebagai penghuni di segmen hatchback sudah terjual sebesar 3.278 unit dengan market share 53%. Civic terus memimpin pasar small Sedan dengan penjualan total 415 unit serta market share 73%. Accord terjual 32 unit dan market share 6%, dan City hanya 3 unit dengan market share 1%.

Jonfis Fandy, Marketing & After Sales Service Director HPM, dalam keterangan resminya mengatakan, “Penjualan Honda pada bulan kedua di tahun 2017 masih menunjukkan tren yang positif, khususnya terhadap beberapa produk unggulan kami yang berhasil memimpin pasar di segmennya seperti Honda HR-V, Honda Brio, dan All New Honda Civic. Di tahun 2017 ini kami juga akan terus meluncurkan produk baru untuk terus menyegarkan pasar.” (san)