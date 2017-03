SICHUAN – Lebih dari 10 ribu benda berlapis emas dan perak yang diperkirakan berasal dari Dinasti Ming berhasil ditemukan oleh arkeologi di dasar sungai di Provinsi Sichuan, China. Harta karun tersebut diperkirakan sudah berusia 300 tahun.

Koin emas, perak, dan perunggu dalam jumlah besar turut ditemukan dari dasar pertemuan dua aliran sungai Minjiang dan Jinjiang itu. Direktur Institut Peninggalan Budaya dan Penelitian Arkeologi menambahkan, perhiasan berupa berlian, perabot rumah tangga, dan persenjataan berbahan besi seperti pedang, pisau, serta tombak juga ditemukan.

See new discoveries in SW China's Sichuan. Over 10,000 gold & silver items that sank to bottom of a river over 300 years ago were recovered pic.twitter.com/Li3fov5CWU— China Xinhua News (@XHNews) March 20, 2017