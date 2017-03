JAKARTA - Ketua Bawaslu DKI, Mimah Susanti berharap tidak ada lagi data ganda yang masuk kedalam daftar pemilih tetap (DPT) pada penyelenggaraan putaran kedua yang akan berlangsung pada 19 April mendatang.

Karenanya, Mimah akan menindaklanjuti jika ada temuan data ganda yang masuk dalam DPT. Hal ini diakui sebagai cara untuk menekan adanya data ganda dan memaksimalkan suara dari setiap warga DKI Jakarta dalam pemilihan putaran kedua DKI Jakarta.

" Data ganda itu ada ganda antar kota, antar kecamatan, antar kelurahan, itu harap bisa dibersihkan, diverifikasi dalam DPT," ujar Mimah di kantornya Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara, Rabu (22/3/2017).

Sebelumnya, di putaran pertama Bawaslu DKI menemukan adanya data ganda dari daftar DPT yang ada. Meski demikian, Mimah sendiri mengaku, pihaknya tidak bisa melakukan banyak hal karena dibutuhkan waktu untuk melakukan analisa dari kondisi tersebut.

"Analisanya kami sampaikan sekarang sebagai perbaikan. Kami juga belum dapatkan data by name by address DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dari KPU DKI, pemilih pemula. Kami harapkan data itu bisa disampaikan juga kepada kami nanti kami akan analisa," paparnya. (muf)