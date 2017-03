JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno tak heran bila serangan, black campaign pada gelaran pesta demokrasi lima tahunan. Termasuk black campaign yang ditujukan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.



PAN sendiri sudah bulat memberikan dukungannya untuk pasangan Anies-Sandi pada putaran kedua Pilgub DKI 2017 ini. Pada putaran pertama, PAN masuk dalam Koalisi Cikeas yang mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.



Menurut Eddy, yang perlu dikhawatirkan pada putaran kedua ini bukan serangan black campaign, melainkan potensi kecurangan pada saat pemungutan dan penghitungan suara.



"Yang lebih perlu dikhawatirkan adalah potensi kecurangan dalam proses pilkada ketimbang black campaign semata," kata Eddy ketika berbincang dengan Okezone, Rabu (22/3/2017).



KPU DKI Jakarta sendiri sudah memperbarui daftar pemilih sementara (DPS) untuk putaran kedua. Berdasarkan rapat pleno yang digelar semalam, jumlah DPS di tingkat provinsi pada putaran kedua Pilgub DKI sebanyak 7.264.749. Terjadi peningkatan sekira 156.160.



Menurut Eddy, kecurangan pada pemilihan putaran kedua perebutan kursi kedua masih terbuka lebar. Ia pun memberi contoh, bila potensi kecurangan bisa terjadi saat penambahan daftar pemilih tetap baru (DPTB).

"Penambahan DPTB harus disikapi dan dimintakan penjelasannya yang akurat dari KPUD. Aparat juga harus netral dalam pilkada," tandasnya.