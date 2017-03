JAKARTA - Belajar dengan tekun dan gigih membuat Chyntia Winny Widayanti, S.KM., berhasil meraih predikat sebagai wisudawan terbaik S-1 Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga.

Dia menceritakan, pada tahun pertama kuliah, gadis kelahiran 1 Februari 1993 itu sempat menjalani rutinitas kuliah sambil bekerja. Namun akhirnya, dia memilih fokus kuliah demi hasil yang maksimal.

Chyntia mengaku tak memiliki tantangan dalam menyelesaikan kuliahnya. Namun, ia mengakui sempat merasa malas dan mengeluh. Namun, ia berhasil mengendalikan tantangan tersebut dan berhasil menjadi wisudawan terbaik pada kali kedua dengan IPK 3,88.

Setelah studi S-1 ini selesai, Chyntia memiliki beberapa keinginan dan rencana. Gadis asal Surabaya ini akan mendaftar beasiswa master, bekerja, dan mengembangkan usaha milik orang tua.

“Tapi tentu saja saya harus membuat prioritas untuk itu. Mungkin saat ini saya akan fokus mencari kerja dulu sambil membantu usaha orang tua,” tutur Chyntia.

Dalam penelitian skripsinya, Chyntia mengambil judul “Kepatuhan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan dalam Pengisian Surat Rujukan Balik Berdasarkan Enam Dimensi Table of Eleven (Studi di Instalasi Rawat Jalan RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya)”.

Melalui skripsinya itu, ia mengevaluasi kepatuhan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dalam pengisian surat rujukan balik sebagai variabel terikat dan enam dimensi table of eleven (knowledge of rules, degree of acceptance, respect fo authority, cost and benefit, social control, risk of being reported) sebagai variabel bebas.

”Saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan rujukan peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Sebab era BPJS yang baru dimulai tahun 2014, masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini,” ujar gadis yang pernah juga menjadi lulusan terbaik D-3 Kebidanan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya itu.