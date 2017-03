Meski Ekonomi Lesu, Mitsubishi Indonesia Optimis Target Penjualan Mobil Tercapai

JAKARTA - Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang melambat, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) selaku distributor kendaraan Mitsubishi Motors di Indonesia berhasil meningkatkan penjualan.

Merujuk pada data Gaikindo, sepanjang 2016 penjualan retail KTB (kendaraan penumpang dan niaga ringan) sebanyak 67.176 unit. KTB berhasil meningkatkan segment share total kendaraan penumpang dan niaga ringan dari 25 persen di 2015 menjadi 26 persen di 2016. Adapun penyumbang terbesar market share berasal dari Pajero Sport, Triton, dan Colt L300.

Secara detail, pada kategori kendaraan penumpang KTB berhasil menjual sebanyak 20.370 unit di 2015 dan meningkat di 2016 menjadi 24.337 unit. Sedangkan kendaraan niaga ringan mengalami penurunan dari 57.023 di 2015 menjadi 42.839 unit di 2016.

"Terjadi penurunan di kendaraan niaga ringan sebesar 23 persen. Meskipun demikian di tengah kondisi permintaan pasar yang kurang membaik serta perlambatan ekonomi dan kecendrungan lembaga pembiayaan yang makin selektif, MMC menjaga market share di angka 26-27 persen," ujar Head of MMC Sales Group PT KTB, Imam Choeru Cahya, di Jakarta, Kamis (23/3/2017).

KTB menerapkan tahun fiskal (April-Maret). Dengan pencapaian kalender year yang mengalami peningkatan, pabrikan asal Jepang itu yakin target tahun fiskal 2016 akan tercapai.

"Untuk target tahun fiskal 2016 sebesar 65.100 unit. Sampai dengan akhir Februari kemarin saya akumulasi sudah tercapai 91 persen lebih, berarti sekira 8 persen diharapkan sisanya bisa tercover di bulan Maret ini. Basanya akselerasi di kuartal pertama tinggi, sehingga saya percaya bisa tercapai," ujarnya.

Sepanjang 2016, KTB meluncurkan beberapa produk baru di antaranya all new Pajero Sport, new Mirage, Pajero Sport limited edition, dan Triton Lightning. (san)