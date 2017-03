LONDON – Warga London, Inggris, menggunakan media sosial mereka untuk menyampaikan pesan solidaritasnya pasca-serangan teror di Gedung Parlemen. Mereka menggunakan kalimat #WeAreNotAfraid sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan terorisme.

#WeAreNotAfraid My heart goes out to all the people who went out this morning thinking it was gonna be 'just another day' #PrayForLondon pic.twitter.com/6C9onQZAlg