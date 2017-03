WASHINGTON DC – Otoritas keamanan Negeri Paman Sam dilaporkan melarang adanya peralatan elektronik di penerbangan Timur Tengah-Amerika Serikat (AS). Larangan tersebut dikeluarkan oleh Departement of Homeland Security (Departemen Keamanan Dalam Negeri AS).

Sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Kamis (23/3/2017), pejabat senior AS menyatakan perintah itu sudah disampaikan ke sembilan maskapai yang beroperasi di delapan negara mayoritas Muslim. Larangan tersebut akan mulai berlaku pada Selasa 22 Maret 2017 dan dijalankan selama 96 jam.

Laptop, kamera, tablet, printer, permainan elektronik, DVD portabel, termasuk alat elektronik yang dilarang dalam penerbangan menuju AS dari Timur Tengah. Namun Al Jazeera mewartakan, barang-barang elektronik itu masih boleh disimpan di bagasi.

Departement of Homeland Security mengklaim bahwa pelarangan ini merupakan hal yang penting. “Kelompok teroris terus menargetkan penerbangan komersial dan secara agresif mencari metode inovatif untuk melancarkan serangan mereka, termasuk menyelundupkan alat peledak di berbagai barang konsumen,” tutur pihak Departemen of Homeland Security melalui pernyataan resminya.