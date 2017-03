JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melakukan kunjungan Kerja ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau hari ini.

Jokowi dan rombongan akan berangkat menuju Batam melalui Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/3/2017).

Dari informasi yang disampaikan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi akan terbang‎ sekira pukul 09.00 WIB untuk kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

Namun sebelum terbang ke Batam, mantan Wali Kota Solo ini dijadwalkan menerima Melinda Gates, Co-Chair and Trutee of the Bill and Melinda Gates Foundation. Pertemuan itu rencananya dilakukan sekira pukul 08.30 WIB.

Jokowi akan menerima Istri pendiri Microsoft, Bill Gates di Ruang Tunggu Suma 1, Pangkalan TNI-AU Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. Belum ada keterangan resmi tentang pembahasan yang akan dilakukan Jokowi dengan ‎Istri orang terkaya di dunia itu.