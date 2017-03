JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno menuturkan, program One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship (OK OCE) juga dapat mewujudkan kesetaraan perempuan. Terutama dalam pemberdayaan ekonomi para kaum hawa.

"OK OCE ternyata itu sangat gender responsive karena kalau dilihat untuk perempuan yang di rumah itu mendapatkan akses terhadap pendanaan dan pelatihan usaha dengan garansi inovasi dan juga penciptaan lapangan kerja. Itu yang bisa kita lihat di sana jadi ada tambahan-tambahan lain," kata Sandiaga di Gedung Nusantara II MPR-DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rabu 22 Maret 2017 kemarin.

Baca berita lengkapnya di sini