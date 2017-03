JAKARTA - Warga Rusun Cilincing, Jakarta Utara menginginkan gubernur baru pimpin DKI Jakarta. Mereka menginginkan gubernur baru yang sopan dan tidak main gusur.

"Mas Anies dan Pak Sandi sangat cocok, untuk menjadi Gubernur DKI 2017-2022, yang insya Allah amanah," ujar Edi, salah satu warga Rusun Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (23/3/2017).

Menurut Edi, warga Rusun Cilincing menilai Anies-Sandi sebagai sosok pemimpin yang sopan dan santun terhadap warga dan tidak suka marah-marah.

"Program OK OCE (One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship) dan KJP Plus merupakan bagian program mereka yang bermanfaat bagi warga Jakarta, nantinya," pungkasnya.