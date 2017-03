JAKARTA- Jajaran penyidik Direktorat Narkoba Bareskrim Polri bersama Polda Sumatera Utara berhasil menangkap jaringan narkoba Malaysia-Aceh-Jakarta pada Selasa 21 Maret 2017 lalu. Dari penangkapan, ada dua tersangka yang dilumpuhkan petugas karena melawan saat penangkapan.



Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Daniyanto mengatakan, dari penangkapan jaringan itu, total ada 6,5 kilogram sabu-sabu, 190.000 butir ekstasi dan 50.000 butir happy five.



"Barang bukti itu ditemukan di kawasan Jakarta Timur, tepatnya di Pasar Rebo," kata Eko dalam keterangannya, Kamis (23/3/2017).



Eko memaparkan, mulanya, tim menangkap Munizar yang mengendalikan peredaran barang haram itu dari Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Munizar ternyata diperintah juga oleh Husni yang ada di Medan, Sumut.



"Satgas 3 yang dipimpin AKBP Alamsyah bergerak ke Medan dan berkoordinasi dengan Wadir Narkoba Polda Sumut AKBP Yosy. Lalu pada 21 Maret 2017 telah berhasil menangkap Husni di Perumahan Pondok Surya 2 Helvetia Medan," sambungnya.



Dari penangkapan Husni kata Eko dikembangkan ke rumah yang ada di Jalan Pringgan, Gang Rambutan, Kecamatan Helvetia Medan. Di sana petugas menemukan senjata api jenis AK 47, revolver SMW, amunisi sebanyak 250 butir kaliber 5,6 milimeter dan dua bungkus happy five.



"Husni adalah bandarnya, lalu pelaku bersama barang bukti dibawa ke wilayah Binjay. Lalu tim dua menangkap pelaku lainnya atas nama Azhari alias Ai," katanya.



Untuk pelaku Azhari diminta untuk menunjukan penyimpanan barang bukti narkoba di Pangkalan Brandan. Namun pelaku mencoba melawan untuk melarikan diri. "Kami tak ingin kecolongan sehingga dilakukan tindakan tegas kepada pelaku menyebabkan meninggal dunia," terang lulusan Akpol 1984 itu.



Hal yang sama juga dilakukan Husni, ketika diminta menunjukan di mana letak senjata api lainnya yang masih disimpan, Husni melawan. Petugas pun membidiknya dengan tembakan terukur. "Untuk jenazahnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara yang ada di Medan," kata Eko.



Selain mengamankan senjata api dan narkoba, petugas juga menyita sejumlah harta yang diduga hasil perputaran uang narkoba yang diedarkan.



"Kami sita New Toyota Harrier, Pajero Sport, Mitshubisi Oulander, Honda Jazz, Harley Davidson, lalu ada tujuh buku tabungan," kata mantan Dirnarkoba Polda Metro Jaya ini.



Jenderal bintang satu ini juga menegaskan, selain membidik pelaku yang hidup dengan pasal narkotika, mereka juga akan memiskinkan pelaku dengan mengenakan pasal tindak pidana pencucian uang. "Kami kenakan TPPU untuk adik ipar pelaku, istri pelaku dan pelaku sendiri," tukasnya. (sym)