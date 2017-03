JAKARTA - Setelah sebelumnya delapan bakal calon (balon) Rektor UGM menyampaikan visi dan misi di hadapan guru besar, kali ini kedelapan bakal calon Rektor itu menyampaikan visi misi di hadapan dosen non-guru besar dalam Forum Aspirasi Masyarakat Universitas, di Balai Senat UGM, Kamis (23/3/2017).

Delapan balon Rektor UGM tersebut adalah Prof. Ir. Panut Mulyono M.Eng., D.Eng., (Dekan Fakultas Teknik), Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA., (Dekan Fakultas Peternakan), Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro,M.Soc.Sc., (Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis), dan Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., (Petahana Rektor UGM). Berikutnya, Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si., (Dekan FISIPOL), dr. Rr. Titi Savitri Prihatiningsih, M.Med.Ed., Ph.D., (Mantan Dekan Fakultas Kedokteran), Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M., (Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni), serta Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., (Guru Besar Fakultas Teknik).

Dalam forum itu, setiap bakal calon diberikan kesempatan memaparkan visi dan misi sesuai nomor undian. Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA., mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan visi dan misi.

Guna meneguhkan kembali jati diri UGM dan memiliki kewibawan akademik Ali Agus mengajukan lima kebijakan strategis, yaitu memperkuat kelembagaan dan sinergi antar lembaga internal, memperluas jejaring kerja sama di dalam dan luar negeri yang diiringi dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur yang memadai untuk menjamin penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang lebih baik.

“Melaksanakan sistem SADA secara konsekuen dengan memberikan dukungan IT dan anggaran memadai bagi fakultas, sekolah, dan pusat studi serta mengembangkan kampus edukopolis,” katanya seperti dilansir dari laman UGM.

Balon incumbent, Prof. Dwikorita Karnawati menyampaikan capaian yang telah diraih selama periode 2012-2017, formula, serta strategi lima tahun mendatang. Menurutnya, penting memacu perubahan untuk mengawal lompatan sekaligus mengatasi berbagai persoalan bangsa seperti persoalan kesenjangan dan kemanusiaan. Salah satu yang telah dilakukan dengan reorientasi pengembangan SDM dengan semangat socio-enterpreneur untuk mendukung karier, kinerja dosen dan tendik, membangun ketangguhan dan kepemimpinan mahasiswa.

Sementara itu, Prof. Mudrajad mengungkapkan setidaknya terdapat lima isu strategis yang dihadapi oleh UGM, yakni lemahnya publikasi ilmiah, kualifikasi dan jumlah dosen yang masih kurang memadai, ketidakharmonisan visi dan misi universitas dengan fakultas, kurangnya eksplorasi terhadap potensi daerah, dan peningkatan jejaring dengan industri maupun pemerintah.

Untuk mewujudkan UGM menjadi TOP 2017-2022, Mudrajad menawarkan tiga strategi utama, yaitu UGM goes international, goes national, dan goes local. Mewujudkan UGM goes international, Mudrajad menyebutkan nantinya dia akan membentuk pusat publikasi UGM, meningkatkan jumlah fakultas atau prodi yang terakreditasi internasional, dan internasionalisasi kurikulum.