Umumkan Harga YZF-R15, Yamaha: Sesuai dengan yang Didapat Konsumen

JAKARTA - Setelah memperkenalkan motor sport all new YZF-R15 pada Januari 2017 di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) merilis harga resminya.

Agen pemegang merek (APM) sepeda motor Yamaha di Indonesia itu menjual R15 terbaru seharga Rp34,5 juta, on the road (OTR) Jakarta.

Yamaha Indonesia akan mulai menjualnya mulai 1 April 2017 melalui sistem booking online. Hitung mundur sudah dilakukan sejak 20 Maret.

Motor yang diperkenalkan secara langsung oleh pembalap MotoGP Mavericks Vinales ini mengalami perubahan cukup siginifikan dibanding model sebelumnya. Saat perkenalan, Vinales menguji langsung motor itu bersama para petinggi YIMM. Pembalap berusia 22 tahun ini melakukan empat kali putaran di sirkuit utama Sentul.

Di sektor mesin R15 terbaru mengalami perombakan dengan menggunakan teknologi baru yaitu VVA (Variable Valve Actuation). Dengan teknologi baru membuat konsumsi bahan bakar semakin irit.

"All new R15 merupakan sepeda motor yang mengadopsi teknologi seperti teknologi big bike. Dengan teknologi revolusioner VVA, Assist & Slipper Clutch, serta new Deltabox frame, harga untuk all new R15 kami rasa sesuai dengan apa yang akan didapatkan oleh konsumen," jelas M Abidin, GM aftersales & public relations PT YIMM.

Yamaha all new R15 bersaing di segmen motor sport full fairing bermesin 150 cc dengan Honda CBR150R dan Suzuki GSX-R150. Honda CBR150R dibanderol mulai Rp32,975 juta hingga Rp33,675 juta sedangkan Suzuki GSX-R150 Rp27,9 juta.