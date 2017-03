PARIS - UNESCO menggelar seminar bertema 'Journalism Under Fire: Challange of Our Times'. Kegiatan tersebut dihelat dalam rangka menyambut pelaksanaan Hari Kebebasan Pers Dunia 2017 (Word Press Freedom Day-WPFD), yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada 1-4 Mei 2017.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Okezone, Jumat (24/3/2017), seminar tersebut digelar di markas besar UNESCO Paris. Diharapkan, hasil diskusi pada seminar dapat berkontribusi dalam penguatan kebebasan berekspresi dan pemberitaan. Pasalnya, komunitas modern saat ini tidak dapat berfungsi dan berkembang dengan baik tanpa jurnalisme yang bebas, independen dan profesional dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip pemeriksaan fakta pluralitas opini-opini yang dikemukakan kerahasiaan sumber-sumber media dan keselamatan para jurnalis.

Menariknya, empat panel diskusi dilaksanakan berupa debat televisi yang menghadirkan pembicara-pembicara ahli dari berbagai negara. Para ahli itu di antaranya berasal dari Amerika Serikat, Inggris, Austria, Tunisia, Finlandia, Brazil, El Savador, Qatar, Rusia, Prancis, dan Filipina.

Dewan Pers Indonesia turut diundang partisipasi dalam kegiatan tersebut dan diwakili Dr Sinyo Harry Sarundajang. Ia memberikan sambutan dalam jamuan makan malam yang dipersiapkan oleh perwakilan tetap RI untuk Yunesko bekerjasama dengan perwakilan tetap Finlandia untuk UNESCO. Finlandia sendiri merupakan tuan rumah WPFD 2016.

Sarundajang memaparkan secara singkat perkembangan pers di Indonesia sekaligus persiapan Indonesia sebagai tuan rumah WPFD 2017. Ia turut mengundang para peserta seminar untuk hadir di Jakarta berpartisipasi dalam kegiatan hari pers dan kebebasan dunia.

Duta Besar Indonesia untuk Perancis dan UNESCO, Hotmangaraja Panjaitan; Duta Besar dan Delegasi tetap Finlandia untuk UNESCO Pekka Pustinen; Ketua Dewan Eksekutif UNESCO Michael Worb dan asisten Dirjen komunikasi dan Informasi UNESCO juga hadir dalam acara ini.