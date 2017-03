Sempat Dimatikan, Suzuki Hidupkan Kembali Smash FI

JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), selaku agen pemegang merek sepeda motor Suzuki di Indonesia, sempat mematikan Smash FI beberapa waktu lalu. Namun, kini dihidupkan lagi. Motor legendaris tersebut dihadirkan untuk memenuhi permintaan pasar, terutama di daerah-daerah yang tengah mengalami peningkatan ekonomi, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian timur.

Menyasar ke pengendara dewasa, Suzuki mengklaim Smash FI terbaru memiliki tenaga yang memumpuni dan hemat bahan bakar. Mengusung mesin 115 cc light, efficient, and powerful (LEaP) technology yang minim gesekan dan tingkat kebisingan rendah. Motor bebek ini juga telah dilengkapi bagasi penyimpanan di bawah jok sebesar 8 liter, fitur keamanan shutter key, sasis, dan rangka yang dibuat dengan material kuat.

Yohan Yahya, head marketing and sales 2W SIS, dalam keterangan resminya mengatakan, “Suatu kebanggan bagi Suzuki bahwa new Smash FI masih kembali dipercaya dan menjadi kebutuhan dasar transportasi masyarakat, terutama di daerah-daerah selain Pulau Jawa. New Smash FI memang sanggup memenuhi persyaratan ketangguhan, keiritan, dan kedahsyatan tenaga untuk melintasi berbagai karakter jalan yang menantang."

Pesaing dari Honda Revo FI ini tersedia dalam dua tipe yakni Smash FI SR seharga Rp13,650 juta dan Smash FI R Rp12,850 juta on the road Jakarta. (san)