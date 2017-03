JAKARTA – Pasangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno mempunyai kelebihan sebagai pemimpin yang pro rakyat. Itu yang menjadi penilaian Partai Perindo, sehingga mendukung mereka.

Partai Perindo memberikan dukungan pada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno karena keduanya menggagas program-program pro rakyat.

Ketua Umum Garda Rajawali Perindo (GRIND), Kuntum Khairu Basa mengatakan, kriteria pemimpin pro rakyat sesungguhnya tak sulit untuk didefinisikan. Pemimpin pro rakyat dapat diukur dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin.

“Dari situ kita bisa nilai, apakah mereka sosok pemimpin pro rakyat,” ungkapnya.

Jika kebijakannya menguntungkan rakyat kecil dan kepentingan publik secara luas, lanjut Kuntum, itu merupakan salah satu ciri kepemimpinan pro rakyat.

“Tapi jika kebijakannnya hanya menguntungkan segelintir golongan, itulah pemimpin yang menjadi musuh rakyat,” kata Kuntum.

Ketua Umum GRIND itu menyatakan, bahwa program-program Anies-Sandi bersifat pro rakyat. Program paslon ini bisa dikatakan sebagai antitesa dari petahana. Sebut saja program OK OCE yang bertujuan menumbuhkan pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), program down payment (DP) nol rupiah, dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus.

“Intinya program Anies-Sandi sangat pro rakyat, peka dan ramah terhadap rakyat kecil,” ucapnya.

