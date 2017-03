ANDA mungkin akhirnya percaya dengan lima ramalan berikut setelah menjadi kenyataan. Apa sajakah?

Percayakan Anda dengan yang namanya ramalan? Mungkin sebagian dari Anda ada yang percaya, tapi sebagian lain lebih percaya dengan yang disebut kebetulan.

Seperti lima kejadian ini yang tadinya hanyalah sebuah ramalan belaka. Namun, kemudian menjadi kenyataan. Entah itu suatu kebetulan atau memang sebuah ramalan itu benar adanya.

Sebagaimana dilansir Wonderlist, Sabtu (25/3/2017), berikut lima ramalan yang menjadi nyata.

1. Bencana Ekonomi Amerika

Runtuhnya Wall Street 1929 adalah peristiwa jatuhnya bursa saham di Amerika Serikat (AS). Tragedi tersebut telah membawa AS memasuki era depresi besar. Sekira 13 juta orang menjadi pengangguran di AS. Dan harga saham tak kunjung membaik hingga 1954.

Sebelumnya, kejatuhan ekonomi AS ini telah diprediksi oleh Edgar Cayce. Ia merupakan seorang mistik yang sangat populer pada 1920-an. Edgar dikenal bersedia menjawab tentang segala pertanyaan baik masalah pribadi hingga politik nasional.

Pada 1925 atau empat tahun sebelum runtuhnya Wall Street, Edgar telah mengeluarkan peringatan orang-orang untuk menarik tabungan mereka dari bank. Dan menyampaikan akan datangnya bencana ekonomi.

Tak hanya berhasil meramalkan runtuhnya Wall street, Edgar juga dengan tepat meramalkan kemariannya sendiri. Pada 1 Januari 1945, Edgar mengatakan, dirinya akan dikubur dalam empat hari lagi. Dan tepat pada 3 Januari 1945, ia meninggal karena penyakit stroke.

Baca berita selengkapnya di sini.