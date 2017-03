TEHERAN – Iran akan menjatuhkan sanksi terhadap 15 perusahaan asal Amerika Serikat (AS). Media IRNA mewartakan, sanksi itu dijatuhkan akibat perusahaan-perusahaan tersebut mendukung Israel serta berbagai kebijakannya.

Sebagaimana dikutip dari The New Arab, Minggu (26/3/2017) keputusan ini disinyalir sebagai tindakan balasan Iran. Sebab keputusan ini diumumkan setelah AS mengeluarkan sanksi baru yang dijatuhkan ke berbagai firma asing yang dituding turut andil dalam program senjata Iran.

Sanksi dari Iran itu menargetkan berbagai perusahaan yang menyediakan senjata serta peralatan untuk Israel yang digunakan terhadap rakyat Palestina. “Semua transaksi dengan perusahaan ini dilarang, aset mereka akan dibekukan dan pejabatnya tidak akan diizinkan untuk menerima visa,” tulis laporan IRNA.

United Technologies, ITT Corporation, Magnum Research INC, Military Armament Corporation, Re/Max Real Estate dan Bushmaster Firearms Internasional merupakan beberapa perusahaan yang masuk dalam daftar yang terkena sanksi. Salah satu perusahaan tersebut, Re/Max Real Estate, diklaim diberikan sanksi karena terlibat dalam jual-beli rumah-rumah di pemukiman yang terletak di wilayah pendudukan Israel yang berlokasi di Palestina.