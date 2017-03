JAKARTA - Mengambil kuliah S-2 di luar negeri, terlebih di negara maju tentu menjadi capaian membanggakan. Namun perlu diingat, pemilihan kampus juga sangat menentukan, terutama jika kamu ingin mengejar karier yang tinggi.

Berdasarkan pemeringkatan dari US News, Massachusetts Institute of Technology (MIT) menjadi kampus terbaik di dataran Amerika Serikat (AS). Bidang keahlian yang paling unggul di sana, yakni teknik.

Beberapa teknik yang digunakan untuk memberi penilaian, yakni rata-rata IPK mahasiswa beserta rasio mahasiswa yang mendapatkan karier impian setelah lulus. Data-data tersebut sendiri didapatkan dari survei, pendapat dari berbagai ahli, serta statistik program studi yang unggul di MIT.

Dilansir dari USA Today, berikut ini 10 besar kampus terbaik di AS yang patut kamu pilih ketika ingin mengambil master bidang teknik di sana.

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2. Stanford University

3. University of California-Berkeley

4. California Institute of Technology

5. Carnegie Mellon University

6. University of Michigan-Ann Arbor

7. Georgia Institute of Technology

8. Purdue University-West Lafayette

9. University of Illinois at Urbana-Champaign

10. University of Texas-Austin, Crockrell School

