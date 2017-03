TIMIKA - Sepasang remaja berinisial We dan Be, dibekuk warga usai nekat merampas ponsel seorang gadis belia dari dalam rumahnya di Perum BTN Kamoro Indah, Kelurahan Wonosari Jaya, Timika.

Setiap kali ditanya apapun soal aksi mereka, We si laki-laki pasti melirik si wanita. Sesekali keduanya berpelukan. Si wanita perhatian sekali sama si pacar. Ia lantas mengelap keringatnya dengan baju yang dipegangnya.

Ketika ditangkap, We dan Be digiring bak pengantin. Soalnya, keduanya selalu berpelukan. Bahkan ketika warga yang marah dan menendang dan menampar We, Be langsung memeluk dan melindungi dengan pelukan. “Jangan pukul dia, jangan pukul dia,” katanya sembari menangis, dikutip dari JPNN, Senin (27/3/2017).

Di dalam jok sepeda motor Yamaha bernopol DS 1407 MN itu ditemukan barang yang istimewa. Yakni underwear wanita dan pakaian lain yang masih basah. Mungkin dicuri atau milik sendiri yang belum sempat kering bersama dengan tas noken dengan isi charger ponsel.

Wajah keduanya tampak sangat panik ketika dihadapkan dengan keluarga Ririhena, pemilik rumah yang didatanginya dan merampas ponsel Indri Ririhena dengan paksa, hingga melukai salah satu jemari murid SD itu. “Siapa yang suruh kamu berdua. Ayo mengaku. Kamu berani masuk rumah saya,” ujar Selvianus Ririhena menginterogasi keduanya.

“Tidak ada om. Kami cuma mau saja,” jawab si We dengan mimik takut.

Spontan saja satu tendangan ke kaki si We. Be lagi-lagi langsung melindungi kekasihnya. Mereka tampak sangat mesra. Keduanya mengaku berpacaran. "Kami berpacaran kakak. Kami sudah sekian lama berpacaran,” ujar Be.

“Mau jadi apa kamu nanti. Mau jadi istri penjahat iyo,” ujar warga lain jengkel. Dan keduanya hanya bisa tertunduk.

We dan Be mengaku adalah siswa dan siswi di salah satu SMK swasta di Kota Timika. We sudah sebulan lebih tidak masuk sekolah dan bahkan sudah diusir keluarga dari rumah. Be juga membuat pengakuan yang sama.

We mengaku berasal dari dari B dan Be dari daerah J. Keduanya melakukan aksi kejahatan dengan merampas ponsel di beberapa titik. Sepeda motor yang dipakai adalah milik Be. “Jangan-jangan kamu curi juga toh. Dari mana kamu dapat uang beli motor. Pencuri toh,” sambung warga.

Saat ditanya kemana keduanya menjual hasil kejahatannya, kedua remaja ini hanya diam dan tertunduk sembari terus berpelukan. Ia mengaku sebelum melakukan aksinya, terus mengamati rumah korban sembari melintas. Be sendiri yang mengendarai motor, kemudian menunggu sekitar 25 meter di depan rumah.

Sementara seorang saksi bernama Eigeten yang rumahnya tepat di rumah korban, juga sempat melihat We yang mengenakan helm masuk ke rumah korban. “Saya kira dia keluarga. Eh tahunya dia merampas HP dan saling tarik dengan korban,” jelasnya.

Dengan sekuat tenaga, pria asal Manado ini mengejar dengan berlari kedua pelaku, namun tidak berhasil. “Tinggal sedikit lagi dapat. Motor juga tampak goyang. Mungkin dia juga kaget dan grogi. Saya juga tidak berpikir pakai motor waktu mengejar,” ujarnya.

Namun We dan Be harus bertekuk lutut usai ditemukan warga ratusan meter dari lokasi kejadian, berikut sepeda motor dan barang bukti. Kedua pelaku yang masih di bawah umur itu lalu diamankan di Mapolsek Mimika Baru untuk menjalani proses hukum selanjutnya.