JAKARTA - OPPO meluncurkan OPPO F3 Plus yang mengusung teknologi dual-front selfie camera dengan lensa bersudut 120 derajat. OPPO F3 Plus dibanderol harga Rp6.499.000 dengan penjualan perdana mulai 1 April 2017 mendatang.

Sky Li, Vice President and Managing Director of International Mobile Business OPPO, mengharapkan OPPO F3 Plus menjadi pelopor tren group selfie, dan semakin memperkuat posisi OPPO sebagai selfie expert.

“OPPO F3 Plus dibuat untuk kaum urban, penggemar selfie, serta lifestyle guru yang menginginkan foto selfie sempurna melalui terobosan teknologi dual-front selfie camera pada smartphone. OPPO F3 Plus juga dilengkapi dengan performa maksimal, desain premium, serta daya tahan baterai yang lama,” ujar Sky Li dalam peluncuran OPPO F3 Plus, Kamis, 23 Maret 2017.

Kamera depan OPPO F3 Plus sebesar 16MP terinspirasi dari teknologi pada seri F1s Selfie Expert. Kamera ini memiliki sensor 1/3-inch pada inti kamera yang dapat membantu meningkatkan pencahayaan dan ketajaman hasil gambar.

Kamera ini juga memiliki bukaan f/2.0 sehingga memungkinkan pengguna untuk mendapatkan efek kedalaman, kombinasi fokus permukaan yang jelas dengan keburaman latar belakang.

Selanjutnya untuk group selfie, OPPO menyematkan kamera 8MP dengan lensa bersudut kelebaran 120 derajat yang dapat menangkap gambar 105 persen lebih luas dari lensa 80 derajat yang biasanya digunakan pada smartphone lainnya.

Dilengkapi dengan lensa kamera 6P, hal ini memungkinkan lebih banyak orang yang tertangkap kamera dengan minimum distorsi. Kamera depan OPPO F3 Plus juga memiliki sensor 1/4-inch.

Fitur Smart Facial Recognition, OPPO F3 Plus secara otomatis memberitahu pengguna untuk pindah ke mode group selfie jika ada lebih dari tiga orang pada frame.

Adapun kamera belakang memiliki resolusi 16MP dengan sensor 1?2.8-inch IMX398 yang merupakan hasil pengembangan dengan Sony. Kamera ini dilengkapi teknologi dual PDAF – Phase Detection Autofocus dan bukaan f/1.7, sehingga hasil gambar lebih jelas dan tajam.