JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Din Syamsuddin, mendapatkan penghargaan gelar doktor kehormatan atau doktor honori causa. Demikian seperti dinukil dari keterangan tertulis yang diterima oleh Okezone, Senin (27/3/2017).

Pada kesempatan tersebut, Din Syamsuddin mendapatkan gelar doktor honori causa dalam bidang Islamic Sciences. Gelar tersebut didapatkannya dari Universitas Fatoni di Thailand.

Dalam penganugerahan tersebut, Din juga menyampaikan pidatonya yang berjudul ‘Revitalization of Islamic Science toward the Revival of Islamic Civilization with a Little Context of Islamic Policy’. Menurutnya, dunia Islam mempunyai potensi besar yang bisa menjadi pembangkit untuk memegang supremasi peradaban dunia.

Selain sumber daya manusia (SDM) serta sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, dunia Islam juga memiliki ‘sumber daya nilai’ dan ‘sumber data sejarah’. Potensi lainnya yang juga diyakini Din adalah keempat potensi tersebut bisa menjadi faktor yang mengulang kejayaan Islam seperti masa lalu.

Potensi kebangkitan tersebut pada ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam terjadi pada abad pertengahan yang didukung oleh potical will. “Jika umat Islam kembali mencapai kejayaan ilmu pengetahuan, maka harus ada dukungan politik,” tutupnya. (afr)