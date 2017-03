JAKARTA - University of Tasmania menawarkan beasiswa bagi mahasiswa internasional. Beasiswa tersedia untuk program pascasarjana, meliputi master dan PhD.

Pilihan program studi tersedia di kampus ini. Namun, calon penerima beasiswa hanya diberikan kesempatan untuk studi bidang hukum. Mereka juga diberi beberapa pilihan topik penelitian, seperti Fisheries Law and Governance, Legal and Ethical Issues in Clinical Trial Governance, dan Case Management Practices in Tasmanian Civil Litigation.

Peluang beasiswa ini sangat kompetitif. Untuk itu, pelamar diharapkan lulus sarjana dengan nilai dan predikat yang baik. Selain itu, memiliki kemampuan analisis dan riset yang kuat.

Kemampuan bahasa Inggris juga menjadi unsur penilaian seleksi beasiswa. Selain itu, pengalaman penelitian akan menjadi nilai tambah untuk memperbesar peluang pelamar.

Pendaftaran beasiswa ini dilakukan secara online melalui laman University of Tasmania. Lengkapi formulir pendaftaran dan pastikan memasukkan aplikasi ini tidak lewat dari 10 April 2017.

Selamat mencoba! (ira)