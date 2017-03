PADA 29 Maret 1973 atau tepatnya dua bulan setelah penandatanganan perjanjian perdamaian Vietnam, pasukan Amerika Serikat (AS) resmi meninggalkan wilayah Vietnam bagian selatan yang kini dikenal dengan Kota Hanoi. Bertepatan dengan hal ini, pihak Vietnam sendiri juga membebaskan para tahanan AS yang tersisa dari perang yang terjadi di Vietnam Utara.

Sebelum kesepakatan damai terjalin di Kota Saigon, sekira 7.000 pegawai Departemen Pertahanan AS tetap berada di Vietnam untuk membantu negara tersebut dalam pertempuran saudara melawan kelompok komunis Vietnam Utara. Pada 1961, atau setelah dua dekade, AS memberikan bantuan militer secara tidak langsung, Presiden AS saat itu, John F. Kennedy memutuskan untuk mengirim personel militer guna memperkuat rezim otokratis (Pemerintah Vietnam Selatan) guna melawan pemerintah komunis Vietnam Utara.

Tiga tahun kemudian,Pemerintah Vietnam Selatan runtuh, Presiden Lyndon B. Johnson memerintahkan serangan bom ke wilayah Vietnam Utara dengan melibatkan pasukan AS. Pada 1965, keberhasilan serangan Vietnam Utara membuat Presiden Johnson terpojok dengan dua pilihan yaitu membuat AS terlibat lebih dalam atau mundur menarik diri. Johnson kemudian memerintahkan untuk meningkatkan lebih dari 300 ribu pasukan angkatan udara AS untuk memulai kampanye pemboman terbesar dalam sejarah.

Selama beberapa tahun ke depan, perang diperpanjang dan mengakibatkan tingginya jumlah korban dari AS. Hal ini juga menunjukkan bagaimana AS terlibat dalam kejahatan perang. Salah satu kejahatan perang tersebut seperti peristiwa pembantaian di My Lai. Peristiwa pembantaian tersebutlah yang kemudian membantu mengubah pandangan masyarakat AS untuk menentang perang Vietnam. (rav)