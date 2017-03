QUEENSLAND - Wilayah timur laut Australia dihantam Topan Debbie. Angin kencang dan hujan lebat merusak beberapa rumah warga dan dermaga di sekitar Queensland Utara, Australia. Topan yang terjadi sejak Selasa 27 Maret tersebut membuat pemerintah setempat mengintruksikan warganya untuk segera mengungsi.

Sebagaimana diwartakan Reuters, Selasa (28/3/2017), kecepatan embusan angin mencapai 260 kilometer per jam. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban jiwa. Namun, topan diperkirakan masih akan berlangsung hingga hari ini waktu setempat.

Winds picking up again in #AirlieBeach after the eye of #CycloneDebbie passed over the area. LIVE BLOG: https://t.co/PSTGGqYuyV pic.twitter.com/0e2gb3Font— ABC News (@abcnews) March 28, 2017