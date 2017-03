JAKARTA - Jeremy Mulholland atau Mas Jay, seorang Peneliti Ekonomi Politik dan Indonesianis dari Fakultas Ekonomi La Trobe University, Melbourne, Australia, menceritakan alasan dirinya mewawancarai Sandiaga Salahudin Uno di Posko Melawai, Jakarta Selatan, Selasa (28/3/2017).

Mas Jay mengatakan dirinya dan Sandiaga memiliki hobi yang sama, yakni berlari. Selain itu buku-buku biografi tokoh nasional memacu rasa keingintahuannya.

"Memang alasan utama saya dapat akses Bapak Sandi adalah karena memang saya rajin lari jarak jauh di Senayan setiap saya kembali ke Indonesia. Teman-teman saya sudah latihan dengan Pak Sandi dan teman-temannya. Wah bukan main saya senang bisa wawancara beliau," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, dirinya suka membaca buku biografi politik Soeharto, Sudarmono dan Habibi. Dimana mereka banyak menyebutkan bakal ada seorang generasi penerus Indonesia.

Karena itu, ia menunjuk pasangan Anies Rasyid Baswedan dalam Pilgub DKI itu untuk salah seorang narasumber buku yang akan dia buat. "Pemimpin baru saya rasa pembesar-pembesar politik itu menyejukkan di Indonesia dan negara lain, afirmasi politik sangat berperan. Untuk bertemu muka dengan salah satu calon pemimpin Jakarta sangat penting memperbaiki mutu penelitian yang melatar belakangi buku saya nanti," paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dirinya tak bisa memprediksi siapa yang akan menjadi jawara dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta 2017.

"Menyangkut dunia perpolitik tidak bisa memprediksi siapapun. All I want to say may the best man win. Mudah-mudahan dapat yang terbaik," pungkasnya.