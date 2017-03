Skutik Honda Scoopy Terbaru Meluncur

JAKARTA - Setelah meluncurkan big bike, PT Astra Honda Motor (AHM) kembali mengeluarkan amunisi terbarunya. Kali ini datang dari segmen skuter matik (skutik), yaitu all new Scoopy.

"Kami hadirkan untuk menemani mereka yang fashionable, keren, dan trendi," ujar Executive Vice President Director AHM Johannes Loman, di Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Tampil dengan desain baru, lampu depan all new Scoopy menggunakan LED projector yang terintegrasi dengan lampu sein. Desainnya yang oval merupakan simbol kuat dari Scoopy. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang memiliki pelek 14 inci, Scoopy terbaru menggunakan pelek 12 inci.

Beberapa fitur terbaru yang dipasangkan, di antaranya panel meter elektrik LCD yang menampilkan odometer, indikator bahan bakar, serta ECO. Ada pula anti-theft alarm yang dilengkapi dengan answer back system yang membantu pemilik skutik untuk menghindari pencurian serta memudahkan mencari lokasi parkir. Ada juga power charger baru yang terdapat di dalam konsol boks.

All new Scoopy memiliki delapan varian warna baru dengan tema sporty, stylish, dan playful.

Sumber tenaga dari skutik pesaing Yamaha Fino ini menggunakan mesin 110 cc eSP (enhanced smart power) yang terintegrasi dengan ACG starter untuk menghidupkan mesin lebih halus.

All new Scoopy CBS-ISS dipasarkan dengan harga Rp17,8 juta on the road Jakarta. Honda menargetkan penjualan all new Scoopy sebanyak 55 ribu unit per bulan.