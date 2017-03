BERLIN – Sang pemimpin Nazi Jerman, Adolf Hitler, diklaim nyaris meninggal dunia akibat konsumsi kokain. Klaim tersebut dituliskan dalam buku kontroversial yang akan segera dirilis dalam versi bahasa Inggris dalam waktu dekat.

Buku tersebut merupakan hasil karya Norman Ohler asal Jerman. Pada buku yang berjudul Blitzed: Drugs in the Third Reich itu, Ohler menyatakan bahwa Hitler pernah sakit akibat gendang telinganya yang pecah akibat percobaan pembunuhan pada Juli 1944.

Sebagaimana dikutip dari Independent, Rabu (29/3/2017) demi mengurangi sakit yang diderita Hitler, Dr Theodor Morel memberikannya suntikan kokain. Pada keterangan yang ditulis oleh asisten Morel, Dr Erwin Giesing menyatakan bahwa ia memberikan kokain ke Hitler setidaknya 50 kali melalui hidung dan tenggorokan pada Juli dan September.

Namun pada satu waktu tepatnya di September 1944, sang pemimpin Nazi itu sempat nyaris berhenti bernapas usai diberikan suntikan kokain. Melihat kondisi Hitler, Dr Morel pada 1 Oktober akhirnya menghentikan pemberian narkoba tersebut karena khawatir sang diktator akan ketergantungan.

Independent mewartakan, dosis kokain yang diberikan cukup tinggi sehingga tidak aneh jika Hitler pernah kehilangan kesadaran dan nyaris berhenti bernapas.