LONDON - Seorang pria yang tidak diketahui identitasnya nekat melompat dari jembatan Westminster. Pria tersebut melompat ketika warga Inggris berencana menggelar peringatan seminggu pascateror untuk mengenang para korban.

Pria tersebut dilaporkan terjun ke sungai Thames sekira pukul 11.30 siang waktu setempat.

"Hari ini kami datang ke sini (Jembatan Westminster) untuk memberi penghormatan terakhir pada para korban. Lalu aku melihat seorang pria tiba-tiba melewatiku dan melompat begitu saja. Melihat itu aku menjadi benar-benar sedih," ujar seorang saksi mata bernama Dominik Lipnicki menyebut sebagaimana dikutip dari Mirror, Rabu (29/3/2017).

Came to see the attack site on #westminsterbridge and someone has allegedly just jumped off the bridge. #London pic.twitter.com/ryg6BQEKXt— Luke Heydenrych (@LukismOfficial) March 29, 2017