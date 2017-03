JAKARTA – Dari berbagai program yang ditawarkan oleh pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, tentu yang paling dilirik dan diminati adalah yang pro rakyat.

Seperti halnya program wirausaha kecil yang akan dikembangkan oleh paslon nomor urut tiga, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno.

Anies menuturkan, warung Tegal (warteg) merupakan contoh wirausaha kecil yang cocok dikembangkan dengan program One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship (OK OCE).

"Warteg itu contoh wirausaha mikro yang sangat pas dengan program kewirausahaan kami OK OCE," kata Anies usai sarapan di Warung Ma'Nyak kepada wartawan di Kelurahan Cabawan, Margadana, Tegal, Jawa Tengah, Rabu pagi tadi (29/3/2017).

Anies meyakini, jika wirausaha masyarakat sudah disinergikan dengan program andalannya, maka pengusaha warteg akan semakin berkembang.

"Mereka (para pengusaha warteg) memiliki skill tinggal memberikan pelatihan dan kepastian usaha. Saya sakin mereka akan lebih berkembang," ungkapnya.

Anies melanjutkan, selain akan mengembangkan warteg dengan OK OCE, UMKM di bidang lain akan disasar untuk disinergikan dengan OK OCE.

"Para pengusaha kecil itu ingin kepastian usaha dan lokasi, maka dari itu kami akan berikan solusi agar mereka dapat berjualan dengan aman dan nyaman," tutupnya.