JAKARTA – Beasiswa studi ke luar negeri memang menjadi salah satu hal menarik yang dicari oleh mahasiswa. Jika kamu tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, ada baiknya kamu mencoba studi ke Taiwan. Pasalnya, jumlah beasiswa yang diberikan akan ditambah, khususnya bagi mahasiswa Indonesia.

Seperti dinukil dari laman Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Pemerintah Taiwan menerapkan kebijakan baru yakni New Southbound Policy untuk mengembangkan hubungan antara Taiwan dengan negara ASEAN guna memberi kemudahan dalam bidang pendidikan.

“MOE (Ministry of Education) Taiwan Scholarship Program bisa digunakan bagi mahasiswa Indonesia untuk berkuliah di Taiwan. Pelajar Indonesia saat ini mencapai 4.000 orang dan kami terus mendorong agar bertambah jumlahnya. Tentunya dengan berbagai kemudahan yang nantinya akan kami canangkan, seperti dalam hal mengurus visa,” ungkap Duta Besar dari Taipeh Economics and Trade Office di Indonesia, John C Chen.

Kerja sama atara Taiwan-Indonesia sendiri telah terjalin di berbagai bidang. “Dalam bidang agrikultur, Taiwan-Indonesia berkomitmen meningkatkan kualitas beras, gula, dan pisang. Lalu ada di bidang Petrochemical yaitu adanya kerja sama CPC Taiwan dan Pertamina Indonesia. Di bidang industri, kita saling mengadakan vocational training center,” ujarnya.

Chen juga menambahkan bahwa New Southbound Policy ini meliputi beberapa bidang kerja sama di berbagai negara bagian selatan. Taiwan juga melakukan kerja sama dalam bidang pariwisata.

“Kami terus berupaya meningkatkan fasilitas dan lingkungan yang ramah bagi wisatawan Muslim (termasuk menyediakan makanan halal). Selain tempat wisata dan alam yang menarik, wisatawan juga bisa menikmati berbagai macam kuliner dan tempat perbelanjaan yang menarik,” tambahnya. (afr)