JAKARTA - Tidak lama lagi, pendaftaran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2017 segera dibuka. Jalur ini menjadi kesempatan untuk siswa yang tidak mengikuti atau gagal dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), termasuk bagi alumni dua tahun belakangan.

Sebelum proses pendaftaran dimulai, kamu perlu tahu terlebih dahulu bahwa SBMPTN terbagi atas tiga kelompok ujian. Pertama, kelompok sains dan teknologi (saintek). Materi yang diujikan dalam kelompok ini yakni tes kemampuan dan potensi akademik (TKPA) dan tes kemampuan dasar saintek, meliputi matematika, biologi, kimia, dan fisika.

Kedua, kelompok ujian sosial dan humaniora (soshum). Bagi peserta yang memilih soshum, mereka akan mengikuti TKPA dan tes kemampuan dasar soshum, yaitu sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi.

Kelompok ujian ketiga adalah campuran atau sering disebut IPC. Lantaran gabungan antara saintek dan soshum, maka peserta tes ini akan mengerjakan materi TKPA, tes kemampuan dasar saintek, dan tes kemampuan dasar soshum.

Pada dasarnya, setiap peserta dapat memilih kelompok ujian saintek, soshum, atau campuran. Meski begitu, biasanya peserta yang mengikuti ujian campuran adalah mereka yang merupakan siswa jurusan IPA namun ingin masuk ke program studi IPS.

Khusus bagi peserta SBMPTN 2017 yang mendaftar prodi tertentu, seperti keolahragaan dan seni, mereka wajib mengikuti ujian keterampilan. Adapun tes ini akan disesuaikan dengan keterampilan yang dibutuhkan masing-masing prodi.

Pilihan kelompok ujian ini ditentukan oleh setiap peserta ketika melakukan pendaftaran. Sambil menunggu pembukaan pendaftaran SBMPTN 2017 yang mulai dibuka 11 April 2017, kamu bisa mulai mempersiapkan ujian dengan belajar menguasai materi serta latihan soal atau try out. Okezone juga menyediakan try out SBMPTN 2017 online gratis, lho! Yuk, segera ikuti dengan membuka laman http://tryout.okezone.com/. (ira)