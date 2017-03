Alasan di Balik Penggunaan Pelek 12 Inci pada Skutik Scoopy

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) baru saja meluncurkan skutik retro all new Scoopy. Dibanding model sebelumnya, Scoopy terbaru mengalami banyak perubahan. Satu di antaranya adalah pada bagian pelek. Scoopy generasi sebelumnya ditawarkan dengan pelek 14 inci, namun sekarang menjadi 12 inci.

Penggunaan pelek 14 atau 12 inci bukan hal baru di Scoopy. Pelek dengan ukuran lebih kecil sudah dilakukan Honda di Thailand sejak 2012 dan sampai saat ini masih ditawarkan. Lantas, kenapa untuk pasar Indonesia baru sekarang Scoopy menggunakan pelek 12 inci?

"Kalau di Thailand kenapa disediakan dua tipe pelek karena volumenya (penjualan) tidak besar. Kalau dia tidak memilah dua tipe harganya tidak bisa dibedakan karena itu untuk bisa menggarap konsumen yang membutuhkan harga yang lebih murah maka diproduksi pelek 12 dan 14 inci," jelas Izumi Kanazawa, Honda research and development Southeast Asia, di Jakarta, kemarin.

Sebenarnya, lanjut Kanazawa, biaya produksi Scoopy dengan pelek 14 inci lebih murah ketimbang 12 inci. Tapi mengingat penjualan Scoopy di Indonesia jauh lebih besar dibanding Thailand sehingga biaya produksi 12 inci sama murahnya dengan 14 inci.

"Karena pembelinya lebih banyak, yang tadinya cost-nya lebih mahal dari 14 inci kita bisa mendapatkan lebih banyak sehingga cost 12 inci dengan 14 inci sama," terang dia.

All new Scoopy mengaplikasikan pelek 12 inci dan ban tubeless baru yang memiliki profil lebar dan gendut sehingga menghasilkan jarak terendah ke tanah 3 persen lebih tinggi (143 milimeter). Gunanya untuk menghadirkan kenyamanan dan rasa aman pengendara.

Skutik bergaya retro pesaing Yamaha Fino ini memiliki delapan varian warna baru dengan tema sporty, stylish, dan playful.

Sumber tenaga berasal dari mesin 110 cc eSP (enhanced smart power) yang terintegrasi dengan ACG starter untuk menghidupkan mesin lebih halus.

All new Scoopy CBS-ISS dipasarkan dengan harga Rp17,8 juta on the road Jakarta. (san)